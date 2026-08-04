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सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र में पॉश एक्ट पर जागरूकता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें पॉश अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकारों और कंप्लेन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। जीएम राजीव कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने कार्यशाला का संचालन किया, जिसमें करीब 100 कर्मचारी शामिल हुए। इसके साथ ही फलदार पौधों का वितरण भी किया गया।

सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र में पॉश एक्ट पर जागरूकता

सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र में सोमवार को पॉश एक्ट जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीसीएल ढोरी जीएम राजीव कुमार सिंह, मुख्यालय से सुचंद्रा सिन्हा, महाप्रबंधक (ईएंडएम), सोलर एवं एफएमसी तथा अध्यक्षा, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी-पॉश) ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए पॉश अधिनियम, इसके प्रावधानों, महत्व एवं इसके तहत अपना कम्प्लेन कैसे दर्ज करें की जानकारी साझा की। कार्यशाला में प्रक्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं से लगभग 100 महिला एवं पुरुष कर्मचारियों ने भाग लिया। मनोज कुमार पाठक महाप्रबंधक ऑपरेशन, एसओपी कुमारी माला, कार्मिक प्रबंधक सुरेश सिंह और सभी परियोजनाओं के मानव संसाधन अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत फलदार पौधों का भी वितरण किया गया।

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