सीसीएल में सैप-ईआरपी के एचसीएम मॉड्यूल पर प्रशिक्षण
रांची में सीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग ने एमटीसी में सैप/ईआरपी के एचसीएम मॉड्यूल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। कार्यक्रम में लगभग 70 नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। उद्घाटन जीएम एसके ठाकुर, जीएम एमएफ हक और विभागाध्यक्ष पल्लब चक्रवर्ती ने किया।
रांची। सीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा एमटीसी में सैप/ईआरपी के ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट (एचसीएम) मॉड्यूल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 70 नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन जीएम एसके ठाकुर, जीएम एमएफ हक और विभागाध्यक्ष पल्लब चक्रवर्ती ने किया। कोल इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक अशोक पाल ने लाइव डेमो और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रतिभागियों को एचसीएम मॉड्यूल की कार्यप्रणाली की जानकारी दी।
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