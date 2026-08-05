Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीसीएल में सैप-ईआरपी के एचसीएम मॉड्यूल पर प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रांची में सीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग ने एमटीसी में सैप/ईआरपी के एचसीएम मॉड्यूल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। कार्यक्रम में लगभग 70 नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। उद्घाटन जीएम एसके ठाकुर, जीएम एमएफ हक और विभागाध्यक्ष पल्लब चक्रवर्ती ने किया।

सीसीएल में सैप-ईआरपी के एचसीएम मॉड्यूल पर प्रशिक्षण

रांची। सीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा एमटीसी में सैप/ईआरपी के ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट (एचसीएम) मॉड्यूल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 70 नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन जीएम एसके ठाकुर, जीएम एमएफ हक और विभागाध्यक्ष पल्लब चक्रवर्ती ने किया। कोल इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक अशोक पाल ने लाइव डेमो और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रतिभागियों को एचसीएम मॉड्यूल की कार्यप्रणाली की जानकारी दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।