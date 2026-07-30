रेलीगढ़ा कोयला स्टॉक में महीनों से लगी है आग
कोयले में लगी आग को पानी डालकर बुझाने का प्रबंधन कर रही है प्रयाससीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के रेलीगढ़ा परियोजना के कोयला स्टॉक में पिछले महीनों से आग लगी
गिद्दी,निज प्रतिनिधि। सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के रेलीगढ़ा परियोजना के कोयला स्टॉक में पिछले महीनों से आग लगी हुई है। कोयला स्टॉक में दो तीन अलग अलग हिस्सों से लगातार कभी कम तो कभी अधिक तेजी से धुआं निकल रहा है। कोलियरी प्रबंधन आग पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रहा है, पर आग बुझ नहीं रही है। इससे प्रबंधन के प्रति मजदूरों में नाराजगी है। इनका कहना है प्रबंधन आग बुझाने के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है। बता दें रेलीगढ़ा परियोजना के कोयला स्टॉक में पिछले अप्रैल-मई माह से आग लगी हुई है और लगातार धुआं निकल रहा है।
जिसे बुझाने के लिए प्रबंधन पाइप से पानी डाला जा रहा है। साथ ही जले कोयला को पेलोडर और मशीन से काट कर अलग कर डिस्पैच करने का कार्य कर रही है। लेकिन स्टॉक में लगी पूरी तरह से बुझ नहीं रही है। जो प्रबंधन के आग बुझाने के कार्रवाई पर सवाल खड़ा करता है। मजदूरों का कहना है कि कोयला स्टॉक में काफी मात्रा में कोयला है। आग पर काबू नहीं पाया गया तो कोयला जल जायेगा। जिससे सीसीएल को आर्थिक नुकसान होगा।
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