फुटवियर, टूरिज्म व अन्य संस्थानों में तकनीक सीखेंगे हेडमास्टर

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। हेडमास्टर फुटवियर डिजाइन, टूरिज्म व अन्य संस्थानों में जाकर तकनीक सीखेंगे। सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों का देश के अलग अलग संस्थानों में एक्सपोजर दौरा कराया जाएगा।सीबीएसई स्कूलों में शुरू किये गए स्किल कोर्स को लेकर यह पहल की गई है। इन एक्सपोजर दौरे का उद्देश्य विद्यालय के प्रधानाचार्यों को अग्रणी संगठनों और संस्थानों द्वारा अपनाई गई अनुकरणीय पद्धतियों, नवीन शिक्षण विधियों और संस्थागत ढांचों की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करना है। इस पहल का लक्ष्य कौशल (व्यावसायिक) शिक्षा को मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में एकीकृत करने के लिए सार्थक सहयोग को बढ़ावा देना भी है। साथ ही, प्रतिभागियों को संवादात्मक और अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से उभरते रुझानों, उद्योग की प्रथाओं और परिवर्तनकारी दृष्टिकोणों से अवगत कराना है।दौरे