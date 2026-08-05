फुटवियर, टूरिज्म व अन्य संस्थानों में तकनीक सीखेंगे हेडमास्टर
मुजफ्फरपुर में सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए एक्सपोजर दौरे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरे का उद्देश्य कौशल शिक्षा को स्कूली शिक्षा में एकीकृत करना और अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से नवीनतम उद्योग प्रथाओं से परिचित कराना है।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। हेडमास्टर फुटवियर डिजाइन, टूरिज्म व अन्य संस्थानों में जाकर तकनीक सीखेंगे। सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों का देश के अलग अलग संस्थानों में एक्सपोजर दौरा कराया जाएगा।सीबीएसई स्कूलों में शुरू किये गए स्किल कोर्स को लेकर यह पहल की गई है। इन एक्सपोजर दौरे का उद्देश्य विद्यालय के प्रधानाचार्यों को अग्रणी संगठनों और संस्थानों द्वारा अपनाई गई अनुकरणीय पद्धतियों, नवीन शिक्षण विधियों और संस्थागत ढांचों की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करना है। इस पहल का लक्ष्य कौशल (व्यावसायिक) शिक्षा को मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में एकीकृत करने के लिए सार्थक सहयोग को बढ़ावा देना भी है। साथ ही, प्रतिभागियों को संवादात्मक और अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से उभरते रुझानों, उद्योग की प्रथाओं और परिवर्तनकारी दृष्टिकोणों से अवगत कराना है।दौरे
का शिड्यूल सीबीएसई ने किया जारीअगस्त-सितंबर के दौरान आयोजित होनेवाले एक्सपोजर दौरे का शिड्यूल सीबीएसई की ओर से जारी किया गया है। इनमें होटल प्रबंधन संस्थान, चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान आदि शामिल हैं। सीबीएसई ने छठी कक्षा से ही कौशल विषयों को अनिवार्य किया है। हालांकि, अभी जिले के 10 फीसदी स्कूलों में भी यह नहीं पढ़ाया जा रहा है।
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