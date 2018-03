CBSE paper leak : मैं ठीक से सो नहीं पाया, बच्चों और परिवार की परेशानी समझता हूं : जावड़ेकर

सीबीएसई का पेपर लीक मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भरोसा दिलाया है कि जिसने भी पेपर लीक किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जवाड़ेकर ने इस मामले पर प्रेस कॉनफ्रेंस कर कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बच्चों और उनके परिवार की परेशानी समझता हूं।

जावड़ेकर ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि बच्चों को कितनी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं जिसने भी ये काम किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि दोषी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जब से मैंने सीबीएससी पेपर लीक के बारे में सुना है मैं भी ठीक से सो नहीं पाया हूं आखिर में भी मैं भी एक पिता हूं।

एक कोचिंग सेंटर के संचालक से पूछताछ शुरू

बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी इस मामले में जांच शुरू करदी है। इस सिलसिले में राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के संचालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उसका नाम विक्की बताया जा रहा है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। विक्की विद्या कोचिंग सेंटर का संचालक है और वो खुद भी बच्चों को गणित और अर्थशास्त्र पढ़ाता है। विक्की को ही इस पेपर लीक मामले का मास्टरमांइड माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामले में हर छात्रों से हजारों रुपए की रकम वसूली गई है।

इसके अलावा दस छात्र भी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस को ऐसे दस छात्रों के बारे में जानकारी मिली है, जिन्हें व्हाट्सएप के जरिए सबसे पहले पेपर भेज दिया गया था। क्राइम ब्रांच की टीम उन छात्रों के नंबरों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है।

गुस्से में छात्र कर रहे प्रदर्शऩ :

उधर सीबीएसई द्वारा 10वीं का मैथ्य और 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर दोबारा कराने को लेकर छात्रों में भी गुस्सा है। दोबारा पेपर कराना के विरोध में छात्र दिल्ली के जंतर पर प्रदर्शऩ कर रहे हैं।

