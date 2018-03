CBSE पेपर लीकः दिल्ली-हरियाणा में दोबारा होगी 10वीं गणित की परीक्षा- जावड़ेकर 

सीबीएसई पेपर लीक सामने आने के बाद देश भर में हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब दसवीं कक्षा के गणित की पुनर्परीक्षा पूरे देश में नहीं होगी। हालांकि यह परीक्षा दिल्ली और हरियाणा में फिर से हो सकती है। वहीं 12वीं के अर्थशास्त्र के पेपर को 25 अप्रैल को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। अर्थशास्त्र की परीक्षा पूरे देश में आयोजित होगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली और हरियाणा में जांच जारी है, अगर जांच में बड़े स्तर पर लीक की बात सामने आती है तो दसवीं की पुनर्परीक्षा होगी। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

As far as Delhi and Haryana, where police investigation is on, retest for Class-X Maths will be conducted only if investigation points to large scale leak. There should be no confusion. (2/2)

मंत्री ने साफ कहा कि 16 लाख छात्रों में अब 14 लाख से अधिक छात्रों को दसवीं की पुनर्परीक्षा नहीं देनी होगी। यह हमारा अंतिम निर्णय है।

I am amazed to see headlines in some news channels about confusion over retest. Out of 16 lakh students, more than 14 lakh students of Class X will not have to give retest in Maths. This is final decision. (1/2)