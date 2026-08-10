सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 हॉकी में एपीएस देहरादून ने 11-0 से दर्ज की बड़ी जीत

रामपुर। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल के खेल मैदान पर खेली जा रही सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को मैदान पर गोलों की बरसात देखने को मिली। प्रतियोगिता के सबसे रोमांचक मुकाबलों में ए.पी.एस. देहरादून की बालिका टीम ने सेंट मैरी स्कूल को 11-0 के विशाल अंतर से रौंदकर टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, वहीं न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद ने भी गायत्री गर्ल्स कॉलेज को 4-0 से हराकर अपना दबदबा साबित किया। मैचों की शुरुआत से पहले मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सेवानिवृत्त एसबीआई अधिकारी व पूर्व हॉकी खिलाड़ी अचलराज पांडेय तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियर व पूर्व हॉकी खिलाड़ी सिद्धार्थ पांडेय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। अतिथियों ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक तंदुरुस्ती देता है बल्कि अनुशासन और कभी न हार मानने का जज़्बा भी सिखाता है।