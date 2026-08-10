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सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 हॉकी में एपीएस देहरादून ने 11-0 से दर्ज की बड़ी जीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर में सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन, ए.पी.एस. देहरादून की बालिका टीम ने सेंट मैरी स्कूल को 11-0 से हराया। न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद ने गायत्री गर्ल्स कॉलेज को 4-0 से हराकर अपनी काबिलियत साबित की। खेल के प्रति उत्साहवर्धन के लिए मुख्य अतिथि अचलराज और सिद्धार्थ पांडेय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।

सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 हॉकी में एपीएस देहरादून ने 11-0 से दर्ज की बड़ी जीत

रामपुर। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल के खेल मैदान पर खेली जा रही सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को मैदान पर गोलों की बरसात देखने को मिली। प्रतियोगिता के सबसे रोमांचक मुकाबलों में ए.पी.एस. देहरादून की बालिका टीम ने सेंट मैरी स्कूल को 11-0 के विशाल अंतर से रौंदकर टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, वहीं न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद ने भी गायत्री गर्ल्स कॉलेज को 4-0 से हराकर अपना दबदबा साबित किया। मैचों की शुरुआत से पहले मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सेवानिवृत्त एसबीआई अधिकारी व पूर्व हॉकी खिलाड़ी अचलराज पांडेय तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियर व पूर्व हॉकी खिलाड़ी सिद्धार्थ पांडेय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। अतिथियों ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक तंदुरुस्ती देता है बल्कि अनुशासन और कभी न हार मानने का जज़्बा भी सिखाता है।

मैचों के परिणाम:

​मैचों के परिणाम:

अंडर-14 बालिका वर्ग (पहला मैच):

एस.एम.एस. दत्त स्कूल ने डी.एम.ए. स्कूल, रामपुर को 1-0 से हराया।

अंडर-14 बालक वर्ग (दूसरा मैच):

ग्रीनवुड स्कूल, रामपुर और सनवे स्कूल, रामपुर के बीच मुकाबला बराबर (ड्रा) रहा।

अंडर-17 बालिका वर्ग (तीसरा मैच):

ए.पी.एस. देहरादून ने सेंट मैरी स्कूल, रामपुर को 11-0 के बड़े अंतर से मात दी।

अंडर-17 बालिका वर्ग (चौथा मैच):

न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद ने गायत्री गल्र्स इंटर कॉलेज, बिलासपुर को 4-0 से पराजित किया।

अंडर-17 बालक वर्ग (पांचवां मैच):

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, बाजपुर ने गुरुकुल स्कूल, गाजियाबाद को 2-0 से हराया।

अंडर-17 बालक वर्ग (छठा मैच):

डी.पी.एस. बरेली ने मेजबान स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल, रामपुर को 4-0 से शिकस्त दी।

FAQs

सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 हॉकी प्रतियोगिता कब खेली जा रही है?
सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 हॉकी प्रतियोगिता स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल, रामपुर के खेल मैदान पर खेली जा रही है।
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