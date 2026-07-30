एसबीपीएस के 11 बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में
देहरादून में चल रही सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन 250 मुकाबले आयोजित किए गए। एसबीपीएस के 11 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। कुल 19 बॉक्सर्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कोच डी.सी. भट्ट ने किया। प्रधानाचार्य पंकज नौटियाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी।
देहरादून। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल (एसबीपीएस) में चल रही सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन विभिन्न वर्गों के 250 मुकाबले हुए। इस दौरान मुक्केबाजों ने जोश और जुनून देखने को मिला। गुरुवार को हुए विभिन्न मुकाबलों में एसबीपीएस के 11 और खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बलूनी ग्रुप के एमडी विपिन बलूनी ने बताया कि स्कूल के बॉक्सरों का प्रदर्शन शानदार रहा है। अब तक कुल 19 बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। तीसरे दिन का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कोच डी.सी. भट्ट ने किया। इस मौके पर वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी एवं अंतर्राष्ट्रीय कोच प्रदीप गुरुंग, जिमनास्टिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेम बहादुर और सीबीएसई ऑब्जर्वर अमित चौधरी मौजूद थे।
स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज नौटियाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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