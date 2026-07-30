Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एसबीपीएस के 11 बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

देहरादून में चल रही सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन 250 मुकाबले आयोजित किए गए। एसबीपीएस के 11 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। कुल 19 बॉक्सर्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कोच डी.सी. भट्ट ने किया। प्रधानाचार्य पंकज नौटियाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी।

एसबीपीएस के 11 बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में

देहरादून। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल (एसबीपीएस) में चल रही सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन विभिन्न वर्गों के 250 मुकाबले हुए। इस दौरान मुक्केबाजों ने जोश और जुनून देखने को मिला। गुरुवार को हुए विभिन्न मुकाबलों में एसबीपीएस के 11 और खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बलूनी ग्रुप के एमडी विपिन बलूनी ने बताया कि स्कूल के बॉक्सरों का प्रदर्शन शानदार रहा है। अब तक कुल 19 बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। तीसरे दिन का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कोच डी.सी. भट्ट ने किया। इस मौके पर वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी एवं अंतर्राष्ट्रीय कोच प्रदीप गुरुंग, जिमनास्टिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेम बहादुर और सीबीएसई ऑब्जर्वर अमित चौधरी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:एसबीपीएस के आठ बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज नौटियाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News CBSE
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।