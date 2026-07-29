Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एसबीपीएस के आठ बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

देहरादून में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 के दूसरे दिन एसबीपीएस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। लगभग 200 मुकाबलों में 8 बॉक्सर्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इस प्रतियोगिता से छात्रों को नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।

एसबीपीएस के आठ बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित पांच दिवसीय सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 के दूसरे दिन अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में करीब 200 मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता में मेजबान एसबीपीएस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ बॉक्सरों को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया।प्रतियोगिता के दूसरे दिन जीडी गोयनका स्कूल के संस्थापक निदेशक के.एन नौटियाल और अध्यक्ष राकेश नौटियाल ने मुकाबलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय कोच दुर्गा थापा क्षेत्री, अंतरराष्ट्रीय थ्री-स्टार रेफरी प्रीतम टोकस और बॉक्सिंग ऑब्जर्वर अमित चौधरी भी मौजूद रहे। एसबीपीएस के अंडर-14 वर्ग में आरव सिंह, शिविका, सुहानी, आव्या, सुकृति, अभिनव और लैला ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

ये भी पढ़ें:नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मुक्केबाजों ने दिखाया दमखम

वहीं अंडर-19 वर्ग में वासु नेगी भी अंतिम आठ में पहुंचने में सफल रहे। विद्यालय के प्रबंध निदेशक विपिन बलूनी और प्रधानाचार्य पंकज नौटियाल ने अतिथियों का स्वागत किया। विपिन बलूनी ने कहा कि यह प्रतियोगिता उत्तराखंड के युवा मुक्केबाजों के लिए बड़ा मंच है। इसमें पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीबीएसई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खेलने का अवसर मिलेगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News CBSE
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।