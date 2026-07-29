एसबीपीएस के आठ बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे
देहरादून में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 के दूसरे दिन एसबीपीएस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। लगभग 200 मुकाबलों में 8 बॉक्सर्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इस प्रतियोगिता से छात्रों को नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।
देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित पांच दिवसीय सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 के दूसरे दिन अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में करीब 200 मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता में मेजबान एसबीपीएस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ बॉक्सरों को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया।प्रतियोगिता के दूसरे दिन जीडी गोयनका स्कूल के संस्थापक निदेशक के.एन नौटियाल और अध्यक्ष राकेश नौटियाल ने मुकाबलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय कोच दुर्गा थापा क्षेत्री, अंतरराष्ट्रीय थ्री-स्टार रेफरी प्रीतम टोकस और बॉक्सिंग ऑब्जर्वर अमित चौधरी भी मौजूद रहे। एसबीपीएस के अंडर-14 वर्ग में आरव सिंह, शिविका, सुहानी, आव्या, सुकृति, अभिनव और लैला ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
वहीं अंडर-19 वर्ग में वासु नेगी भी अंतिम आठ में पहुंचने में सफल रहे। विद्यालय के प्रबंध निदेशक विपिन बलूनी और प्रधानाचार्य पंकज नौटियाल ने अतिथियों का स्वागत किया। विपिन बलूनी ने कहा कि यह प्रतियोगिता उत्तराखंड के युवा मुक्केबाजों के लिए बड़ा मंच है। इसमें पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीबीएसई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खेलने का अवसर मिलेगा।
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