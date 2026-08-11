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सीबीएसई:: स्कूलों में शुरू हुई स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों में स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग (एसएसएचवीआर) 2026-27 सत्र की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य छात्रों में साफ-सफाई और पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति का विकास करना है।

सीबीएसई:: स्कूलों में शुरू हुई स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग

वरीय संवाददाता, रांची। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों में स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग (एसएसएचवीआर) सत्र 2026-27 की शुरुआत कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत शुरू की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में साफ-सफाई, स्वस्थ आदतों और पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति का विकास करना है। बोर्ड ने सभी स्कूल प्रमुखों को इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से शामिल होकर समय-सीमा के भीतर स्व-मूल्यांकन पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अनुसार, इस सत्र की रेटिंग का कार्यान्वयन, आकलन पद्धति और मूल्यांकन प्रक्रिया पिछले सत्र 2025-26 के तय प्रावधानों के अनुरूप ही रहेगी।

स्कूलों का प्रदर्शन छह प्रमुख मापदंडों-जल संरक्षण, शौचालय प्रबंधन, साबुन से हाथ धोना, ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस, व्यवहार परिवर्तन व क्षमता निर्माण और ‘मिशन लाइफ’ गतिविधियों के आधार पर परखा जाएगा। इसके लिए स्कूलों को निर्धारित पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण कराकर डेटा दर्ज करना होगा। साथ ही, बोर्ड ने सभी विद्यालयों को आवश्यक दस्तावेज के रखरखाव और गतिविधियों के कुशल समन्वय के लिए किसी शिक्षक या कर्मचारी को नोडल जिम्मेदारी सौंपने की हिदायत दी है।

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