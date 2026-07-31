Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट के रूप में स्कूलों में होगी एनएसएस इकाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रांची में सीबीएसई ने अब राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में सेल्फ-फाइनेंसिंग यूनिट की स्थापना के निर्देश दिए हैं। इससे विद्यार्थियों को सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विकास में भाग लेने का अवसर मिलेगा। नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना विकसित करने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है।

सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट के रूप में स्कूलों में होगी एनएसएस इकाई

रांची, वरीय संवाददाता। सीबीएसई के स्कूलों में अब राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल अब एनएसएस के तहत सेल्फ-फाइनेंसिंग यूनिट की स्थापना करेंगे। इसके लिए सीबीएसई ने विद्यालयों को यूनिट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विद्यालय स्वयं एनएसएस इकाइयों की स्थापना कर सकेंगे। प्रत्येक इकाई में सामान्यतः 50 से 100 स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा, जो सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यह योजना युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्कूल करेंगे इकाई की स्थापना, खर्च भी

एनएसएस इकाई की स्थिति

रांची के अधिकांश स्कूलों में अभी एनएसएस इकाई नहीं है। संत माइकल्स स्कूल के प्राचार्य सुभाष कुमार ने बताया कि सेल्फ-फाइनेंसिंग यूनिट के तहत स्कूलों में एनएसएस इकाई का गठन करना है। साथ ही इसके तहत विभिन्न गतिविधयों का संचालन होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्कूल की होगी। स्कूल की ओर से सभी तरह के खर्च का कहन किया जाएगा। कैराली स्कूल धुर्वा के प्राचार्य राजेश पिल्लई ने कहा कि स्कूल में एनसीसी इकाई का गठन किया गया है। जल्द ही एनएसएस इकाई भी गठित होगी।

छात्रों के विकास पर प्रभाव

सीबीएसई ने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर सामुदायिक परियोजनाओं में कार्य करने का अवसर मिलेगा। साथ ही उनमें नेतृत्व, अनुशासन और सेवा भावना का विकास होगा। बोर्ड ने विद्यालयों को एनएसएस सेल्फ-फाइनेंसिंग यूनिट की स्थापना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश, प्रस्ताव प्रपत्र और विस्तृत पुस्तिका भी उपलब्ध कराई है।

सामान्य प्रश्न

सीबीएसई ने स्कूलों में क्या नई योजना शुरू की है?
सीबीएसई ने स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ-फाइनेंसिंग यूनिट की स्थापना के निर्देश दिए हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News CBSE Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।