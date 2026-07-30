सीबीएसई के नए पाठ्यक्रम की जानकारी अभिभावकों को दी गई
सीबीएसई के नए पाठ्यक्रम की जानकारी अभिभावकों को दी गईसीबीएसई के नए पाठ्यक्रम की जानकारी अभिभावकों को दी गईसीबीएसई के नए पाठ्यक्रम की जानकारी अभिभावकों
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किए जा रहे नए पाठ्यक्रम की जानकारी देने के लिए गुरुवार को चिन्मय विद्यालय, बोकारो में पेरेंट्स इंटरेक्शन सेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य सूरज शर्मा ने अभिभावकों को पाठ्यक्रम में हुए महत्वपूर्ण बदलावों से अवगत कराया।
पाठ्यक्रम में परिवर्तन
उन्होंने बताया कि रटंत शिक्षा के स्थान पर व्यावहारिक, कौशल आधारित और विश्लेषणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किए हैं। कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों के लिए अब सात विषय अनिवार्य होंगे, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मुख्य अकादमिक विषयों में भाषाएं, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल हैं। वहीं व्यवसायिक एवं रचनात्मक कलाओं के अंतर्गत वोकेशनल एजुकेशन, कला शिक्षा और शारीरिक शिक्षा को स्थान दिया गया है।
नई विषयों की सूची
इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के तहत ‘इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी’ नामक नया विषय जोड़ा गया है। प्राचार्य ने बताया कि उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को गणित एवं विज्ञान में एडवांस्ड स्तर चुनने का विकल्प भी मिलेगा। आंतरिक मूल्यांकन में अब विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता पर विशेष जोर दिया जाएगा। नए ढांचे के तहत विद्यार्थियों को कुल 10 विषयों की तैयारी करनी होगी। सत्र में विद्यालय के सचिव महेश त्रिपाठी, वरीय उप प्राचार्य नरमेंद्र कुमार तथा उप प्राचार्य डॉ. रोशन शर्मा भी उपस्थित रहे।
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