हरदोई, अमेठी और लखनऊ की टीमों ने मारी बाजी

छिबरामऊ। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी (बालिका) प्रतियोगिता का भव्य समापन अत्यंत गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। तीन दिवसीय यह प्रतियोगिता 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए सीबीएसई विद्यालयों की टीमों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के अंतर्गत हरदोई, अमेठी एवं लखनऊ की टीमों ने प्रथम आकर बाजी मार ली। 14 आयु वर्ग में सेंट जेवियर हाई स्कूल हरदोई ने प्रथम, सेठ एमआर जयपुरिया हरदोई ने द्वितीय और ऐम्स इंटरनेशनल स्कूल बहराइच ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 17 आयु वर्ग में सेठ आनन्दराम जयपुरिया अमेठी ने प्रथम, एम्स इंटरनेशनल स्कूल बहराइच ने द्वितीय और सेंट जेवियर हाईस्कूल हरदोई व सन्दीपनी पब्लिक स्कूल फतेहपुर ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया।