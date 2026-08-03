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हरदोई, अमेठी और लखनऊ की टीमों ने मारी बाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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छिबरामऊ में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी (बालिका) प्रतियोगिता का समापन हुआ। यह प्रतियोगिता 31 जुलाई से 2 अगस्त तक चली, जिसमें विभिन्न जनपदों की टीमों ने भाग लिया। 14, 17 और 19 वर्ष की आयु वर्ग में विभिन्न स्कूलों ने पदक जीते। प्रिंसिपल डॉ. रूबी यादव ने विजेता टीमों को सम्मानित किया।

हरदोई, अमेठी और लखनऊ की टीमों ने मारी बाजी
हरदोई, अमेठी और लखनऊ की टीमों ने मारी बाजी

छिबरामऊ। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी (बालिका) प्रतियोगिता का भव्य समापन अत्यंत गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। तीन दिवसीय यह प्रतियोगिता 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए सीबीएसई विद्यालयों की टीमों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के अंतर्गत हरदोई, अमेठी एवं लखनऊ की टीमों ने प्रथम आकर बाजी मार ली। 14 आयु वर्ग में सेंट जेवियर हाई स्कूल हरदोई ने प्रथम, सेठ एमआर जयपुरिया हरदोई ने द्वितीय और ऐम्स इंटरनेशनल स्कूल बहराइच ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 17 आयु वर्ग में सेठ आनन्दराम जयपुरिया अमेठी ने प्रथम, एम्स इंटरनेशनल स्कूल बहराइच ने द्वितीय और सेंट जेवियर हाईस्कूल हरदोई व सन्दीपनी पब्लिक स्कूल फतेहपुर ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया।

19 आयु वर्ग में लखनऊ पब्लिक स्कूल (साउथ सिटी) ने प्रथम, सेंट जेवियर हाईस्कूल हरदोई ने द्वितीय व एम्स इंटरनेशनल स्कूल बहराइच ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉ.रूबी यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त टीमों को गोल्ड, द्वितीय स्थान प्राप्त टीमों को सिल्वर एवं तृतीय स्थान प्राप्त टीमों को ब्रांज मेडल प्रदान किया। इस दौरान प्रवीण कुमार, सुप्रीत पटेल, हिमांशु गुप्ता, प्रवीण निषाद, राहुल वर्मा, कुलदीप यादव व रवि सिंह नए प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहयोग किया।

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