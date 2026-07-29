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सीबीएसई क्लस्टर-3 टीटी जेवीएम श्यामली में आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में जेवीएम श्यामली की मेजबानी में तीन दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर-3 टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसका उद्घाटन मेकॉन के सीएमडी संजय कुमार वर्मा करेंगे। इसमें झारखंड और बिहार की 60 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता 350 से अधिक प्रतिभागियों के साथ नॉकआउट आधार पर आयोजित होगी। समापन समारोह 1 अगस्त को होगा।

सीबीएसई क्लस्टर-3 टीटी जेवीएम श्यामली में आज से

रांची। जेवीएम श्यामली की मेजबानी में सीबीएसई क्लस्टर-3 टेबल टेनिस प्रतियोगिता गुरुवार से शुरू होगी। तीन दिनी इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मेकॉन के सीएमडी संजय कुमार वर्मा करेंगे। इसमें झारखंड व बिहार से बालक एवं बालिका वर्ग की 60 टीमें भाग ले रही हैं। बुधवार को प्रेसवार्ता में यह जानकारी स्कूल वाइस चेयरमैन मेकॉन में सीजीएम (आईटी एंड एमएस) एमएम दासगुप्ता, प्राचार्य बीएन झा, वाइस प्रिंसिपल अनुपमा श्रीवास्तव, आयोजन सचिव डॉ मोती प्रसाद व सुष्मिता मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 350 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर चार अलग-अलग स्थानों पर होगी।

प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 1 अगस्त को शाम 4 बजे होगा। समापन समारोह में मेकॉन के निदेशक (वित्त) मुकेश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। प्रतियोगिता के सफल संचालन की जिम्मेदारी झारखंड राज्य टेबल टेनिस संघ के अधिकारियों को सौंपी गई है। वहीं, शुभम कुमार को सीबीएसई ने चैंपियनशिप का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

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