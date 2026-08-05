Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीबीएसई क्लस्टर-19 बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

साहिबाबाद के डीएवी पब्लिक स्कूल में चार दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर-19 बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगभग 1700 छात्राओं की 140 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में खेल क्षेत्र की मशहूर हस्तियों ने भाग लिया और छात्राओं को प्रेरित किया।

सीबीएसई क्लस्टर-19 बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू

ट्रांस हिंडन, अफजल खान। साहिबाबाद स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में बुधवार से चार दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर-19 बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता (अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19) का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की करीब 140 टीमों की लगभग 1700 छात्राएं भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्तृ समिति की सदस्य एवं स्कूल प्रबंधक अनीता, अर्जुन पुरस्कार विजेता और ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद, सीआईएसएफ बास्केटबॉल टीम की कोच इंस्पेक्टर रामेश्वरी शर्मा और सीबीएसई ऑब्जर्वर गीतांश राजपाल मौजूद रहे। प्रधानाचार्या मोनिका मेहन ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास का संदेश दिया। उद्घाटन अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं।

अंडर-14 वर्ग के मुकाबलों में ज्ञानश्री स्कूल, समरविल स्कूल, मयूर स्कूल, संविध गुरुकुलम, डीपीएस सेक्टर-132, एस्टर स्कूल नोएडा एक्सटेंशन और एस्टर पब्लिक स्कूल डेल्टा-2 ने अपने-अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News CBSE अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।