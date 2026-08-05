सीबीएसई क्लस्टर-19 बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू
साहिबाबाद के डीएवी पब्लिक स्कूल में चार दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर-19 बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगभग 1700 छात्राओं की 140 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में खेल क्षेत्र की मशहूर हस्तियों ने भाग लिया और छात्राओं को प्रेरित किया।
ट्रांस हिंडन, अफजल खान। साहिबाबाद स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में बुधवार से चार दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर-19 बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता (अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19) का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की करीब 140 टीमों की लगभग 1700 छात्राएं भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्तृ समिति की सदस्य एवं स्कूल प्रबंधक अनीता, अर्जुन पुरस्कार विजेता और ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद, सीआईएसएफ बास्केटबॉल टीम की कोच इंस्पेक्टर रामेश्वरी शर्मा और सीबीएसई ऑब्जर्वर गीतांश राजपाल मौजूद रहे। प्रधानाचार्या मोनिका मेहन ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास का संदेश दिया। उद्घाटन अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं।
अंडर-14 वर्ग के मुकाबलों में ज्ञानश्री स्कूल, समरविल स्कूल, मयूर स्कूल, संविध गुरुकुलम, डीपीएस सेक्टर-132, एस्टर स्कूल नोएडा एक्सटेंशन और एस्टर पब्लिक स्कूल डेल्टा-2 ने अपने-अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया।
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