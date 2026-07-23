दौड़ में अंशु और डिस्कस थ्रो में कनक बने विजेता

मवाना खुर्द स्थित रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल में तीन दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर-19 एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ हुआ। इसमें लगभग 200 स्कूलों की एक हजार से अधिक छात्राएं प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में विजेताओं को पदक देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने खेलों के महत्व पर जोर दिया।

मवाना खुर्द स्थित रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को तीन दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर-19 एथलेटिक्स मीट गर्ल्स का भव्य शुभारंभ हुआ। सीबीएसई द्वारा इस वर्ष नोएडा तथा देहरादून रीजन के अंतर्गत आने वाले समस्त सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों की छात्राओं के सीबीएसई क्लस्टर-19 एथलेटिक्स मीट का आयोजन रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 25 जुलाई तक चलेगी तथा इसमें सीबीएसई के नोएडा तथा देहरादून रीजन के अंतर्गत आने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के लगभग 200 स्कूलों की एक हजार से अधिक छात्राएं प्रतिभाग करेंगी।

प्रतियोगिता के पहले दिन के परिणाम प्रतियोगिता के प्रथम दिन अंडर 19 वर्ग में 1500 मीटर दौड़ में अंशु ने प्रथम, डिस्कस थ्रो में कनक तोमर ने प्रथम, ऊंची कूद में दिव्या कपरी ने प्रथम, ट्रिपल जंप में ऋतिक प्रजापति ने प्रथम, 100 मीटर दौड़ में दिया सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर 17 वर्ग में डिस्कस थ्रो में गौरी तोमर ने प्रथम, ऊँची कूद में प्रणवि जोरवाल ने प्रथम, 1500 मीटर दौड़ में आरिका यादव ने प्रथम, ट्रिपल जंप में कशिश ने प्रथम, 100 मीटर दौड़ में आकृति पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 वर्ग में ऊँची कूद में अनामिका, 100 मीटर दौड़ में हिमाद्रि भारद्वाज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता खिलाड़ियों को प्रधानाचार्या ने पदक देकर सम्मानित किया।

मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथि इससे पहले मुख्य अतिथि एवं सीबीएसई पर्यवेक्षक संजय चौहान, विशिष्ट अतिथि एथलेटिक्स मीट प्रबंधक तथा वर्ल्ड एथलेटिक रैफरी अनु कुमार, पूर्व कुलपति एनसी गौतम, पूर्व प्रवक्ता ओमपाल सिंह, विक्रम प्रधान देदूपुर तथा राजेंद्र प्रधान सकौती ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्या डॉ शिवानी सिंह, उप प्रधानाचार्य निशांक त्यागी, डायरेक्टर सुमित काकरान, मार्केटिंग हैड साजन काकरान ने सभी अतिथियों को पुष्प भेंटकर एवं पटका पहनाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों के माध्यम से हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा सफलता के अनेक रास्ते भी खुल जाते हैं। कार्यक्रम में क्लस्टर इंचार्ज अमित सूद, आर्यन, पायल, मांगेराम शर्मा समेत समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। संचालन निधि त्यागी एवं दीक्षा रस्तोगी ने किया।