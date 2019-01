CBI vs CBI: आलोक वर्मा की CBI निदेशक पद पर बहाली, जांच पूरी होने तक नहीं ले सकेंगे कोई नीतिगत फैसला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक आलोक कुमार वर्मा (Alok Verma) को छुट्टी पर भेजने के केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया।

Supreme Court reinstates Alok Verma as CBI Director, however, he cannot take major policy decisions. pic.twitter.com/k5NMFdRbyU