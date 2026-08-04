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चाइल्ड पोर्नग्राफी में बच्चियों के बयान दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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सीबीआई ने रामपुर में अली रजा के खिलाफ बाल पोर्नोग्राफी मामले में सबूत जुटाने के लिए बच्चियों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए हैं। आरोप है कि रजा ने बच्चियों को बहला-फुसलाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पोर्न साइट पर अपलोड किए। कार्रवाई 30 जून से जारी है।

चाइल्ड पोर्नग्राफी में बच्चियों के बयान दर्ज

बच्चियों को बहला-फुसलाने के बाद उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पोर्न साइट पर अपलोड करने के आरोपित अली रजा के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। उसके खिलाफ पुख्ता सुबूत जुटाने के लिए रामपुर में डेरा डाले सीबीआई की टीम ने सोमवार को बच्चियों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रकरण को लेकर सीबीआई 30 जून से रामपुर में सक्रिय है। जिन बच्चियों के आपत्तिजनक वीडियो पोर्न साइट पर अपलोड किए गए, उन पीड़ित परिवारों से संपर्क कर सीबीआई ने अब उनके बयान न्यायालय में दर्ज कराने शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में सोमवार को बयान दर्ज कराए गए।

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