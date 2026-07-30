Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

निवेश घोटाले का आरोपी कलोखे फिजी से लाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने निवेश धोखाधड़ी के आरोपी राहुल शामराव कालोखे को फिजी से भारत लाने में सफलता प्राप्त की है। कालोखे ने निवेशकों को भारी मुनाफे का झांसा देकर धन जुटाया और बाद में फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी किया गया था।

निवेश घोटाले का आरोपी कलोखे फिजी से लाया गया

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने निवेश धोखाधड़ी मामले के फरार वांछित आरोपी राहुल शामराव कालोखे को फिजी से प्रत्यर्पित कराकर भारत लाने में सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र पुलिस के समन्वय से इंटरपोल के रेड नोटिस के तहत कालोखे को गुरुवार को वापस लाया गया। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि कालोखे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देकर विभिन्न निवेश योजनाओं में धन लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद बड़ी संख्या में निवेशकों ने इन योजनाओं में भारी रकम जमा कराई। आरोप है कि कालोखे ने निवेशकों की रकम का गबन कर उसे निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया।

अपराध के बाद वह जांच और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो गया था। महाराष्ट्र पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया। बाद में उसकी लोकेशन फिजी में पता चली, जहां स्थानीय अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की एक विशेष टीम आरोपी को लेकर गुरुवार को फिजी से लौटी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Crime News CBI अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।