Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीबीआई की जांच टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष जांच टीम ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया है। यह दौरा प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले की दोबारा जांच के लिए किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 में इस मामले की पुनर्विचार के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया था।

सीबीआई की जांच टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची

कोलकाता, एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया है। दो साल पहले प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में अहम पहलुओं की दोबारा जांच के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एजेंसी के सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौ अगस्त 2024 की घटना को लेकर सीबीआई की एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को पांच सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया। जांच की अगुवाई संदीपन गर्ग कर रहे हैं।

30 जुलाई को उन्होंने सियालदह कोर्ट में पेश होने के दौरान प्रशिक्षु डॉक्टर की मां से संक्षिप्त बातचीत में जांच पर भरोसा रखने को कहा था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Murder Delhi Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।