सीबीआई की जांच टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची
कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष जांच टीम ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया है। यह दौरा प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले की दोबारा जांच के लिए किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 में इस मामले की पुनर्विचार के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया था।
कोलकाता, एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया है। दो साल पहले प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में अहम पहलुओं की दोबारा जांच के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एजेंसी के सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौ अगस्त 2024 की घटना को लेकर सीबीआई की एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को पांच सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया। जांच की अगुवाई संदीपन गर्ग कर रहे हैं।
30 जुलाई को उन्होंने सियालदह कोर्ट में पेश होने के दौरान प्रशिक्षु डॉक्टर की मां से संक्षिप्त बातचीत में जांच पर भरोसा रखने को कहा था।
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