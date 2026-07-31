आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामला : सीबीआई ने जांच अधिकारी बदला
कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई ने नए जांच अधिकारी संदीपनी गर्ग को नियुक्त किया है। यह निर्णय उस समय लिया गया है जब पीड़िता के परिवार ने जांच की गति और दिशा पर असंतोष व्यक्त किया था। नई विशेष जांच टीम ने अदालत में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
कोलकाता, एजेंसी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच अधिकारी (आईओ) बदलते हुए नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने सियालदह अदालत को बताया कि संदीपनी गर्ग को नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने सीमा पाहुजा का स्थान लिया है, जो मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से जांच का नेतृत्व कर रही थीं। नई एसआईटी ने अदालत में तीन पृष्ठों की स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल की और मामले के विस्तृत रिकॉर्ड की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
जांच अधिकारी में बदलाव ऐसे समय किया गया है, जब पीड़िता के परिवार ने जांच की गति और दिशा पर कई बार असंतोष जताया था। परिवार का आरोप था कि पिछली जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की पर्याप्त पड़ताल नहीं की गई।
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