मणिपुर फर्जी एनकाउंटर: CRPF, इंफाल पुलिस, असम रायफल्स के खिलाफ पांच FIR

मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ को लेकर सीबीआई ने सीआरपीएफ, इंफाल पुलिस और असम रायफल्स के खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस हत्या की जांच करने के आदेश दिए थे।

गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत ने मणिपुर में अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के 1,528 मामलों की जांच के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले साल 14 जुलाई को एक एसआईटी गठित की थी।

Central Bureau of Investigation (CBI) registered five FIRs against CRPF, Imphal Police and Assam Rifles personnel in connection with alleged Manipur fake encounter cases under murder with common intention. The Supreme Court had earlier ordered the CBI to probe the killings. pic.twitter.com/oCMYfzXHib