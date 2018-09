गुटखा घोटाला: चेन्नई में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री, शीर्ष पुलिस अधिकारियों के घर CBI छापे

करोड़ों के गुटखा घोटाले में केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बुधवार की सुबह चेन्नई में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी. विद्या भास्कर, डीजीपी टीके राजेन्द्रन और अन्य शीर्ष अधिकारियों के घर छापेमारी कर तलाशी ली। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी कर सीबीआई सघन तलाशी ले रही है।

Tamil Nadu: CBI has launched a massive search operation in 40 places in Chennai in connection with Gutkha scam. Houses of Tamil Nadu DGP TK Rajendran at Mogappair, ex-DGP S George near Maduravoyal, Health Minister C Vijayabaskar & other police officers are also being searched.