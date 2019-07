CBI ने SC की वकील इंदिरा जयसिंह के घर पर मारा छापा, जानें पूरा मामला

विदेशी फंडिंग मामले में सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के घर पर छापेमारी की है।

CBI is carrying out raids at the residence of Supreme Court advocates Indira Jaising and Anand Grover, in connection with Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) violation case pic.twitter.com/lM3axyurjP