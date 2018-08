चिदंबरम ने साधा निशाना, कहा- न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना रही है सीबीआई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मामले से जुड़ा आरोपपत्र एक अखबार में लीक होने के लेकर आज दूसरे दिन भी सीबीआई पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केन्द्रीय जांच एजेंसी न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना रही है।



उन्होंने यह भी दावा किया कि सीबीआई मामले में निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया नहीं चाहती, बल्कि वह मीडिया ट्रायल कराना चाहती है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, ''सीबीआई का आरोपपत्र उन लोगों को नहीं दिया गया जिनके नाम इसमें हैं। इसे एक अखबार को लीक किया गया जो इसे किस्तों में प्रकाशित कर रहा है।''



CBI's chargesheet has not been given to the persons named therein. Yet it is leaked to one servile newspaper which publishes it in instalments!