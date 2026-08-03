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चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई का रामपुर में डेरा, संदिग्धों की कुंडली खंगाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर में सीबीआई की टीम चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक मामले की जांच कर रही है। इस दौरान कई संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। सीबीआई ने संदिग्धों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं और उनके डेटा की गहन जांच की जा रही है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई का रामपुर में डेरा, संदिग्धों की कुंडली खंगाली

रामपुर। दिल्ली से आई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की टीम रामपुर में पिछले तीन दिन से डेरा डाले हुए है। टीम चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक गंभीर मामले की सघन जांच कर रही है। जांच के दौरान जिले के तीन थाना क्षेत्रों के कई संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके बारे में स्थानीय पुलिस की मदद से गोपनीय जानकारी जुटाई जा रही है। सीबीआई की यह जांच अभी भी जारी है। सीबीआई की टीम ने 29 जून को स्वार के मुहल्ला रसूलपुर स्थित जमील कुरैशी के आवास पर छापेमारी की थी। उस दौरान टीम ने घर के सदस्यों से लंबी पूछताछ की थी और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन व लैपटॉप में मिली आपत्तिजनक सामग्री को लेकर कड़े सवाल किए थे। बाद में अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा की गहन जांच के लिए मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए थे。

चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले की जांच

उसी प्रकरण की आगे की कड़ियों को जोड़ने और छानबीन के लिए सीबीआई की टीम दोबारा रामपुर पहुंची है। माना जा रहा है कि टीम चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इस प्रकरण की विवेचना को अंतिम रूप देने के लिए आई है। जब्त किए गए उपकरणों के डेटा की जांच में जिन नए लोगों के नाम सामने आए हैं, अब सीबीआई उन सभी की कुंडली खंगाल रही है।

सीबीआई टीम की गतिविधियाँ

सीबीआई की एक टीम रामपुर आई हुई है, जो एक प्रकरण को लेकर अपनी जांच कर रही है। जिन संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई गई है।

अनुराग सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक,रामपुर

प्रश्न और उत्तर

सीबीआई रामपुर में क्यों आई है?
सीबीआई की टीम चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक गंभीर मामले की सघन जांच कर रही है।
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