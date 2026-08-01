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स्वार में सीबीआई ने लोगों से की पूछताछ, एकत्र किए साक्ष्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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दिल्ली से सीबीआई की टीम रामपुर के स्वार में एक मामले की जांच के लिए आई हुई है। टीम ने विभिन्न लोगों से पूछताछ की और जमील कुरैशी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जब्त की गई मोबाइल फोन और लैपटॉप में आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसे जांच के लिए जब्त किया गया था।

स्वार में सीबीआई ने लोगों से की पूछताछ, एकत्र किए साक्ष्य

रामपुर। दिल्ली से सेंट्रल ब्यूरो इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) की टीम ने रामपुर के स्वार में डेरा डाला हुआ है। टीम रामपुर में रहकर पांच अगस्त तक एक मामले में जांच कर रही है। हालांकि,इस दौरान टीम द्वारा काफी लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई है। साथ ही टीम ने कई डिटिजल साक्ष्य भी एकत्र किए है। टीम के द्वारा लोगों से भी पूछताछ की है। 29 जून को सीबीआई की टीम स्वार के मुहल्ला रसूलपुर स्थित जमील कुरैशी के आवास पर छापेमारी कर घर के लोगों से लंबी पूछताछ की थी। कार्रवाई के दौरान परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जा रहे मोबाइल फोन और लैपटाप में मिली आपत्तिजनक सामग्री को लेकर तरह-तरह के सवाल किए थे।

अधिकारियों ने मोबाइल फोन और लैपटॉप के डेटा की जांच के लिए उन्हें जब्त कर लिया था। इसी प्रकरण की आगे की छानबीन के लिए ही दोबारा रामपुर पहुंची। माना जा रहा है कि वह चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एक प्रकरण की विवेचना को अंतिम रूप देने के लिए ही आई है। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि सीबीआई की एक टीम रामपुर के स्वार में आई हुई है। टीम एक मामले में जांच कर रही है।

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