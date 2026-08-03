Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई का रामपुर में डेरा, संदिग्धों की कुंडली खंगाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

दिल्ली से आई सीबीआई की टीम रामपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले की जांच कर रही है। पिछले तीन दिनों से टीम ने कई संदिग्ध लोगों के नाम सामने लाए हैं। 29 जून को एक आवास पर छापेमारी के दौरान उपकरण जब्त किए गए थे। सीबीआई अब उन सभी संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई का रामपुर में डेरा, संदिग्धों की कुंडली खंगाली

दिल्ली से आई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की टीम रामपुर में पिछले तीन दिन से डेरा डाले हुए है। टीम चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक गंभीर मामले की सघन जांच कर रही है। जांच के दौरान जिले के तीन थाना क्षेत्रों के कई संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके बारे में स्थानीय पुलिस की मदद से गोपनीय जानकारी जुटाई जा रही है। सीबीआई की यह जांच अभी भी जारी है।

ये भी पढ़ें:चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई का रामपुर में डेरा, संदिग्धों की कुंडली खंगाली

छापेमारी की घटनाएँ

सीबीआई की टीम ने 29 जून को स्वार के मुहल्ला रसूलपुर स्थित जमील कुरैशी के आवास पर छापेमारी की थी। उस दौरान टीम ने घर के सदस्यों से लंबी पूछताछ की थी और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन व लैपटॉप में मिली आपत्तिजनक सामग्री को लेकर कड़े सवाल किए थे। बाद में अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा की गहन जांच के लिए मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए थे।

जांच की प्रगति

उसी प्रकरण की आगे की कड़ियों को जोड़ने और छानबीन के लिए सीबीआई की टीम दोबारा रामपुर पहुंची है। माना जा रहा है कि टीम चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इस प्रकरण की विवेचना को अंतिम रूप देने के लिए आई है। जब्त किए गए उपकरणों के डेटा की जांच में जिन नए लोगों के नाम सामने आए हैं, अब सीबीआई उन सभी की कुंडली खंगाल रही है।

वर्जन,

सीबीआई की एक टीम रामपुर आई हुई है, जो एक प्रकरण को लेकर अपनी जांच कर रही है। जिन संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई गई है।

अनुराग सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक,रामपुर

सामान्य प्रश्न

सीबीआई की टीम रामपुर में कितने दिन से जांच कर रही है?
सीबीआई की टीम रामपुर में पिछले तीन दिन से जांच कर रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur Child Pornography अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।