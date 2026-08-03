चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई का रामपुर में डेरा, संदिग्धों की कुंडली खंगाली
दिल्ली से आई सीबीआई की टीम रामपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले की जांच कर रही है। पिछले तीन दिनों से टीम ने कई संदिग्ध लोगों के नाम सामने लाए हैं। 29 जून को एक आवास पर छापेमारी के दौरान उपकरण जब्त किए गए थे। सीबीआई अब उन सभी संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है।
दिल्ली से आई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की टीम रामपुर में पिछले तीन दिन से डेरा डाले हुए है। टीम चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक गंभीर मामले की सघन जांच कर रही है। जांच के दौरान जिले के तीन थाना क्षेत्रों के कई संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके बारे में स्थानीय पुलिस की मदद से गोपनीय जानकारी जुटाई जा रही है। सीबीआई की यह जांच अभी भी जारी है।
छापेमारी की घटनाएँ
सीबीआई की टीम ने 29 जून को स्वार के मुहल्ला रसूलपुर स्थित जमील कुरैशी के आवास पर छापेमारी की थी। उस दौरान टीम ने घर के सदस्यों से लंबी पूछताछ की थी और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन व लैपटॉप में मिली आपत्तिजनक सामग्री को लेकर कड़े सवाल किए थे। बाद में अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा की गहन जांच के लिए मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए थे।
जांच की प्रगति
उसी प्रकरण की आगे की कड़ियों को जोड़ने और छानबीन के लिए सीबीआई की टीम दोबारा रामपुर पहुंची है। माना जा रहा है कि टीम चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इस प्रकरण की विवेचना को अंतिम रूप देने के लिए आई है। जब्त किए गए उपकरणों के डेटा की जांच में जिन नए लोगों के नाम सामने आए हैं, अब सीबीआई उन सभी की कुंडली खंगाल रही है।
वर्जन,
सीबीआई की एक टीम रामपुर आई हुई है, जो एक प्रकरण को लेकर अपनी जांच कर रही है। जिन संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई गई है।
अनुराग सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक,रामपुर
सामान्य प्रश्न
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