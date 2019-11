7 हजार करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में CBI की देशभर में 169 जगहों पर छापेमारी जारी

सात हजार करोड़ से अधिक बैंक धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की देशभर में छापेमारी जारी है। सीबीआई ने धोखाधड़ी के 35 मामले दर्ज किए हैं। यह छापेमारी देशभर में 169 जगहों पर चल रही है। इस मामले में ज्यादा जानकारी की प्रतिक्षा है।

Central Bureau of Investigation (CBI) has registered around 35 cases related to bank frauds of more than Rs. 7000 crores. https://t.co/aX3pakEkfZ