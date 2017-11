व्यापम घोटाला: सीबीआई ने फाइल की चार्जशीट, 4 पूर्व अधिकारियों सहित 592 लोगों के नाम

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में पीएमटी-2012 मामले में सीबीआई गुरुवार को चार्जशीट पेश कर दिया है। इस मामले में जांच एजेंसी ने 28 महीने लंबी चली पड़ताल के बाद 592 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोपियों में व्यापम के 4 पूर्व अधिकारी पंकज त्रिवेदी, नितिन मोहिंद्र, अजय कुमार सेन और सीके मिश्रा शामिल है।

#VYAPAM Names in CBI chargesheet of Private Colleges Chairmans: Ajay Goenka, Chirayu medical college,SN Vijaywargiya, Peoples medical college,Suresh Singh Bhadauria, Medical college Bhopal and JN Chowkse, LN Medical college