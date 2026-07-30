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आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामला : सीबीआई ने जांच अधिकारी बदला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई ने नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है। संदीपनी गर्ग को नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। पीड़िता के परिवार ने पिछले जांच पर असंतोष जताया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामला : सीबीआई ने जांच अधिकारी बदला

कोलकाता, एजेंसी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच अधिकारी (आईओ) बदलते हुए नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने सियालदह अदालत को बताया कि संदीपनी गर्ग को नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने सीमा पाहुजा का स्थान लिया है, जो मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से जांच का नेतृत्व कर रही थीं। नई एसआईटी ने अदालत में तीन पृष्ठों की स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल की और मामले के विस्तृत रिकॉर्ड की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

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जांच अधिकारी में बदलाव ऐसे समय किया गया है, जब पीड़िता के परिवार ने जांच की गति और दिशा पर कई बार असंतोष जताया था। परिवार का आरोप था कि पिछली जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की पर्याप्त पड़ताल नहीं की गई।

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