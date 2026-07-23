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नीट-यूजी-2024 : संजीव मुखिया की भूमिका का कोई सबूत नहीं : सीबीआई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीबीआई ने कहा कि उसे नीट-यूजी 2024 के प्रश्न पत्र की चोरी में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की भूमिका साबित करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिला। एजेंसी ने जांच के दौरान 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, लेकिन संजीव के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उसे जमानत मिल गई। वह अभी भी न्यायिक हिरासत में है।

नीट-यूजी-2024 : संजीव मुखिया की भूमिका का कोई सबूत नहीं : सीबीआई

सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि उसे नीट-यूजी 2024 का प्रश्न पत्र चोरी करने या बांटने में संजीव कुमार उर्फ ​​संजीव मुखिया की भूमिका साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने नीट-यूजी 2024 प्रश्न पत्र चोरी और आगे बांटने में शामिल ‘हर एक व्यक्ति’ और इससे फायदा उठाने वाले हर व्यक्ति की पहचान की। सीबीआई ने पटना की अदालत में 45 लोगों के खिलाफ कई चार्जशीट दाखिल कीं। प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान, सीबीआई को 2024 में नीट-यूजी प्रश्न पत्र की चोरी या उसे बांटने में संजीव कुमार उर्फ ​​संजीव मुखिया की भूमिका साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला।

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बयान में कहा गया कि जांच के दौरान मामले में उसकी भूमिका का कोई सबूत नहीं मिलने पर सीबीआई ने संजीव मुखिया के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की, और उसे नीट-यूजी 2024 मामले में जमानत मिल गई। एजेंसी ने कहा कि सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुखिया न्यायिक हिरासत में रहा क्योंकि वह बिहार पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी था।दरअसल, बिहार पुलिस ने 2024 में नीट-यूजी प्रश्न पत्र चोरी का पता लगाया और मामला दर्ज किया। प्रवक्ता ने कहा कि उस समय, संजीव कुमार उर्फ ​​संजीव मुखिया के खिलाफ शुरुआती शक हुआ था कि वह चोरी में शामिल हो सकता है, क्योंकि वह पेपर चोरी/लीक के कुछ अन्य मामलों में शामिल पाया गया था। इसलिए बिहार पुलिस ने उसे एफआईआर में आरोपी बनाया। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।

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