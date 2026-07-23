नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दी सफाई

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट (यूजी) 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने की जानकारी दी है। इस कारण उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। सीबीआई ने अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ कई चार्जशीट दाखिल की हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि नीट (यूजी) 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले में आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए इस मामले में उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। सीबीआई के अनुसार, वर्ष 2024 में बिहार पुलिस ने नीट 2024 परीक्षा के प्रश्नपत्र चोरी होने का मामला दर्ज किया था। शुरुआती जांच में संजीव मुखिया पर संदेह जताया गया था, क्योंकि उसका नाम पहले भी अन्य परीक्षा पेपर लीक मामलों में सामने आ चुका था। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने उसे एफआईआर में नामजद आरोपी बनाया था। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। एजेंसी ने विस्तृत जांच के दौरान प्रश्नपत्र चोरी, उसके वितरण और उससे लाभ उठाने वाले सभी लोगों की पहचान की। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ पटना की विशेष अदालत में कई आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किए हैं。

जांच में संजीव मुखिया की भूमिका सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान संजीव मुखिया की भूमिका की भी गहन पड़ताल की गई। वह उस समय फरार था और बाद में बिहार पुलिस ने उसे अन्य मामलों में गिरफ्तार किया। चूंकि नीट -यूजी 2024 मामले की एफआईआर में भी उसका नाम था, इसलिए सीबीआई ने उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की।हालांकि, जांच के दौरान उसके खिलाफ नीट-2024 प्रश्नपत्र चोरी या उसके वितरण में शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसी कारण सीबीआई ने इस मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की। इसके बाद उसे नीट मामले में जमानत मिल गई, हालांकि वह बिहार पुलिस द्वारा दर्ज अन्य मामलों के कारण न्यायिक हिरासत में रहा。

सीबीआई ने मामले की विस्तृत जांच पूरी की सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि नीट 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले की विस्तृत जांच पूरी कर ली गई है। एजेंसी ने इस साजिश में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की है और किसी भी आरोपी को कानून की प्रक्रिया से बचने नहीं दिया गया।

जानबूझ कर संजीव का नाम चार्जशीट से बाहर नहीं किया गया एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि संजीव मुखिया की भूमिका को लेकर यह स्थिति वर्ष 2024 में ही स्पष्ट कर दी गई थी। वर्तमान में यह दावा किया जा रहा है कि जानबूझकर उसका नाम चार्जशीट से बाहर रखा गया, तथ्यों के आधार पर गलत और भ्रामक है।