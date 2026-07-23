Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दी सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट (यूजी) 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने की जानकारी दी है। इस कारण उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। सीबीआई ने अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ कई चार्जशीट दाखिल की हैं।

नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दी सफाई

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि नीट (यूजी) 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले में आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए इस मामले में उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। सीबीआई के अनुसार, वर्ष 2024 में बिहार पुलिस ने नीट 2024 परीक्षा के प्रश्नपत्र चोरी होने का मामला दर्ज किया था। शुरुआती जांच में संजीव मुखिया पर संदेह जताया गया था, क्योंकि उसका नाम पहले भी अन्य परीक्षा पेपर लीक मामलों में सामने आ चुका था। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने उसे एफआईआर में नामजद आरोपी बनाया था। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। एजेंसी ने विस्तृत जांच के दौरान प्रश्नपत्र चोरी, उसके वितरण और उससे लाभ उठाने वाले सभी लोगों की पहचान की। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ पटना की विशेष अदालत में कई आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किए हैं。

ये भी पढ़ें:नीट-यूजी-2024 : संजीव मुखिया की भूमिका का कोई सबूत नहीं : सीबीआई

जांच में संजीव मुखिया की भूमिका

सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान संजीव मुखिया की भूमिका की भी गहन पड़ताल की गई। वह उस समय फरार था और बाद में बिहार पुलिस ने उसे अन्य मामलों में गिरफ्तार किया। चूंकि नीट -यूजी 2024 मामले की एफआईआर में भी उसका नाम था, इसलिए सीबीआई ने उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की।हालांकि, जांच के दौरान उसके खिलाफ नीट-2024 प्रश्नपत्र चोरी या उसके वितरण में शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसी कारण सीबीआई ने इस मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की। इसके बाद उसे नीट मामले में जमानत मिल गई, हालांकि वह बिहार पुलिस द्वारा दर्ज अन्य मामलों के कारण न्यायिक हिरासत में रहा。

ये भी पढ़ें:वाह मोदी जी वाह! आप से ना हो पाएगा; पेपर लीक मामले में CBI ने ऐसा क्या किया, जो यूं बोल पड़े केजरीवाल

सीबीआई ने मामले की विस्तृत जांच पूरी की

सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि नीट 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले की विस्तृत जांच पूरी कर ली गई है। एजेंसी ने इस साजिश में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की है और किसी भी आरोपी को कानून की प्रक्रिया से बचने नहीं दिया गया।

जानबूझ कर संजीव का नाम चार्जशीट से बाहर नहीं किया गया

एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि संजीव मुखिया की भूमिका को लेकर यह स्थिति वर्ष 2024 में ही स्पष्ट कर दी गई थी। वर्तमान में यह दावा किया जा रहा है कि जानबूझकर उसका नाम चार्जशीट से बाहर रखा गया, तथ्यों के आधार पर गलत और भ्रामक है।

सामान्य प्रश्न

सीबीआई ने संजीव मुखिया के खिलाफ क्यों चार्जशीट दाखिल नहीं की?
सीबीआई ने कहा कि उसके खिलाफ नीट-2024 प्रश्नपत्र चोरी या उसके वितरण में शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला।
ये भी पढ़ें:नीट पेपर लीक के 'मास्टरमाइंड' संजीव मुखिया को क्लीन चिट, सीबीआई बोली- कोई सबूत नहीं

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
NEET Delhi Latest News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।