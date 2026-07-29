दस्तावेज दाखिल करने के लिए सीबीआई को मिले तीन दिन

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ करीब 20 हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपपत्र के साथ जुड़े अन्य दस्तावेजों को स्कैन करने की प्रक्रिया जारी है। अदालत ने आरोपपत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए जांच एजेंसी को शेष दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य सामग्री दाखिल करने के लिए तीन और दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब तीन अगस्त को होगी। विशेष जज अनु ग्रोवर बलिगा की अदालत ने आरोपपत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए नोट किया कि इसमें दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और जब्त वस्तुओं की विस्तृत सूची शामिल की गई है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि जिन बयानों और दस्तावेजों का आरोपपत्र में उल्लेख किया गया है, वे कहां हैं? इस पर सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि आरोपपत्र और उससे जुड़े दस्तावेज कुल मिलाकर करीब 20 हजार पेज के हैं। ये सभी दस्तावेज स्कैन किए जा रहे हैं और इन्हें 13 आरोपियों को उपलब्ध कराना भी जरूरी है, इसलिए समय की जरूरत है। अदालत ने रिकॉर्ड की अधिकता को देखते हुए एजेंसी को अतिरिक्त समय दिया। इस मामले में सीबीआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. पाठक और अर्जुन आनंद को लोक अभियोजक नियुक्त किया है। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे और साक्ष्य सामने आ सकते हैं。