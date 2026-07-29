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दस्तावेज दाखिल करने के लिए सीबीआई को मिले तीन दिन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ 20 हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। अदालत ने तीन और दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई तीन अगस्त को तय की है। चार्जशीट में 360 गवाहों और 422 दस्तावेजों का उल्लेख है। जांच अभी भी जारी है और अधिक साक्ष्य सामने आ सकते हैं।

दस्तावेज दाखिल करने के लिए सीबीआई को मिले तीन दिन

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ करीब 20 हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपपत्र के साथ जुड़े अन्य दस्तावेजों को स्कैन करने की प्रक्रिया जारी है। अदालत ने आरोपपत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए जांच एजेंसी को शेष दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य सामग्री दाखिल करने के लिए तीन और दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब तीन अगस्त को होगी। विशेष जज अनु ग्रोवर बलिगा की अदालत ने आरोपपत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए नोट किया कि इसमें दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और जब्त वस्तुओं की विस्तृत सूची शामिल की गई है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि जिन बयानों और दस्तावेजों का आरोपपत्र में उल्लेख किया गया है, वे कहां हैं? इस पर सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि आरोपपत्र और उससे जुड़े दस्तावेज कुल मिलाकर करीब 20 हजार पेज के हैं। ये सभी दस्तावेज स्कैन किए जा रहे हैं और इन्हें 13 आरोपियों को उपलब्ध कराना भी जरूरी है, इसलिए समय की जरूरत है। अदालत ने रिकॉर्ड की अधिकता को देखते हुए एजेंसी को अतिरिक्त समय दिया। इस मामले में सीबीआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. पाठक और अर्जुन आनंद को लोक अभियोजक नियुक्त किया है। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे और साक्ष्य सामने आ सकते हैं。

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360 गवाह और 422 दस्तावेज बने जांच का आधार

सीबीआई ने इस मामले में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक साक्ष्यों का हवाला दिया। सभी 13 आरोपी छह अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साक्ष्य नष्ट करने समेत बीएनएस, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

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92 ठिकानों पर की थी छापेमारी

सीबीआई ने शिकायत मिलने के बाद 12 मई 2026 को प्राथमिकी दर्ज की और तुरंत जांच तेज कर दी। एजेंसी ने 72 अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीमें गठित कीं, जिनमें आठ साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल थे। जांच के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में 92 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन कार्रवाईयों में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, अन्य डिजिटल डिवाइस, अहम दस्तावेज और कई संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। इसके बाद जब्त सामग्री की फोरेंसिक इमेजिंग और डिजिटल विश्लेषण कर पूरे नेटवर्क की परत-दर-परत जांच की गई।

बैंक खाते और लॉकर फ्रीज

जांच के दौरान सीबीआई ने कथित मनी ट्रेल का भी विश्लेषण किया। एजेंसी ने आरोपियों से जुड़े कई बैंक खातों, बैंक लॉकरों और एक डीमैट खाते को फ्रीज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक लेन-देन की जांच से पेपर लीक में शामिल लोगों और लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिली है।

प्रश्नोत्तरी

सीबीआई ने आरोपपत्र में कितने पन्नों का विवरण दिया है?
सीबीआई ने आरोपपत्र में करीब 20 हजार पन्नों का विवरण दिया है।
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