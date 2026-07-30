निवेश घोटाले का आरोपी कलोखे फिजी से लाया गया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राहुल शामराव कालोखे को फिजी से प्रत्यर्पित कर भारत वापस लाने में सफलता प्राप्त की है। कालोखे पर निवेश धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें उसने लोगों को आकर्षक मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए थे। वह जांच से बचने के लिए भाग गया था, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने निवेश धोखाधड़ी मामले के फरार वांछित आरोपी राहुल शामराव कालोखे को फिजी से प्रत्यर्पित कराकर भारत लाने में सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र पुलिस के समन्वय से इंटरपोल के रेड नोटिस के तहत कालोखे को गुरुवार को वापस लाया गया। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि कालोखे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देकर विभिन्न निवेश योजनाओं में धन लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद बड़ी संख्या में निवेशकों ने इन योजनाओं में भारी रकम जमा कराई। आरोप है कि कालोखे ने निवेशकों की रकम का गबन कर उसे निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया।
अपराध के बाद वह जांच और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो गया था। महाराष्ट्र पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया। बाद में उसकी लोकेशन फिजी में पता चली, जहां स्थानीय अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की एक विशेष टीम आरोपी को लेकर गुरुवार को फिजी से लौटी।
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