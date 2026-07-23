नोएडा टेंडर घोटाला मामले में सुनवाई टली
गाजियाबाद में टेंडर घोटाला मामले में सीबीआई अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश अवनीश कुमार पांडेय ने अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त निर्धारित की है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2011 में भूमिगत केबल के टेंडर में अनियमितताएं थीं, जिससे सरकारी खजाने को 20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
गाजियाबाद, नोएडा। टेंडर घोटाला मामले में गुरुवार को विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। गवाह के उपस्थित नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार पांडेय ने अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तारीख तय की है। सीबीआई के अनुसार वर्ष 2011 में भूमिगत केबल डालने के टेंडर में अनियमितता कर नियमों की अनदेखी करते हुए मनचाही फर्मों को ऊंची दरों पर ठेके दिए गए, जिससे सरकारी खजाने को करीब 20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मामले में तत्कालीन मुख्य अभियंता यादव सिंह समेत 14 लोग आरोपी हैं। अगली सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज होने की संभावना है।
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