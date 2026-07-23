सीबीआई ने चंडीगढ़ और लुधियाना में की छापेमारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चंडीगढ़ और लुधियाना में पांच स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम के बैंक खातों से कथित फंड की हेराफेरी के मामले की जांच की जा रही है। सीबीआई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिले हैं, जिनमें वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण शामिल हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) और चंडीगढ़ नगर निगम के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खातों से कथित फंड की हेराफेरी के मामले में चंडीगढ़ और लुधियाना के कई स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने पांच जगहों पर तलाशी ली। इनमें धोखाधड़ी से निकाली गई नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की रकम के कथित लाभार्थियों के घर और कारोबारी ठिकाने, सीएससीएल के अधिकारी अनुभव मिश्रा का ठिकाना और जांच से जुड़े कुछ निजी संस्थानों के परिसर शामिल हैं। छापेमारी के दौरान सीबीआई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इनमें डिजिटल स्टोरेज ड्राइव, डिजिटल सिग्नेचर, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
सीबीआई ने बताया कि जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अब जांच और विश्लेषण किया जा रहा है। सीबीआई ने यह मामला हरियाणा सरकार के अनुरोध पर हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से अपने हाथ में लिया था। आरोप है कि हरियाणा सरकार के आठ विभागों के लगभग 504 करोड़ रुपये फर्जी या एफडी और फर्जी डेबिट लेनदेन के जरिए निकाल लिए गए। बाद में इस रकम को कंपनियों के माध्यम से आगे भेज दिया गया।
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