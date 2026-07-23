सीबीआई ने चंडीगढ़ और लुधियाना में की छापेमारी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) और चंडीगढ़ नगर निगम के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खातों से कथित फंड की हेराफेरी के मामले में चंडीगढ़ और लुधियाना के कई स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने पांच जगहों पर तलाशी ली। इनमें धोखाधड़ी से निकाली गई नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की रकम के कथित लाभार्थियों के घर और कारोबारी ठिकाने, सीएससीएल के अधिकारी अनुभव मिश्रा का ठिकाना और जांच से जुड़े कुछ निजी संस्थानों के परिसर शामिल हैं। छापेमारी के दौरान सीबीआई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इनमें डिजिटल स्टोरेज ड्राइव, डिजिटल सिग्नेचर, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज शामिल हैं।