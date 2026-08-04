सीसीएल कोयला परिवहन मामले में दो बरी
रांची, सीबीआई विशेष न्यायाधीश ने 21 वर्ष पुराने कोयला परिवहन मामले में दो आरोपितों को बरी किया। आरोप था कि रुंगटा प्रोजेक्ट्स को बिना प्रतिस्पर्धा के अधिक दर पर ठेका दिया गया, जिससे सीसीएल को बड़ा नुकसान हुआ। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोप साबित करने में असफल रहा।
रांची, संवाददाता। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने 21 वर्ष पुराने सीसीएल कोयला परिवहन मामले में तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक (परिवहन) नागपुर निवासी पीवीएलएन प्रसाद(80) और एम/एस रुंगटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि मोरहाबादी निवासी कमल किशोर प्रसाद(65) को आरोपों से बरी कर दिया। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2002 में झारखंड ओपनकास्ट परियोजना से राजरप्पा वाशरी तक 1.5 लाख मीट्रिक टन कोयले के परिवहन का ठेका प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया की अनदेखी कर अधिक दर पर रुंगटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया, जिससे सीसीएल को लगभग 24.78 लाख रुपये का नुकसान हुआ। फैसले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि परिवहन की स्वीकृत दर अनुचित या बाजार दर से अधिक थी।
साथ ही, राजरप्पा वाशरी में कोयले की कमी के कारण तत्काल परिवहन की वास्तविक आवश्यकता थी। अदालत ने माना कि केवल प्रक्रियागत अनियमितता से आपराधिक साजिश या भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता और अभियोजन किसी अवैध मिलीभगत का ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। इन परिस्थितियों में दोनों आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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