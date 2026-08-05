धोखाधड़ी मामले में आरोपी विशाखा को यूएई से लाया गया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में वांछित आरोपी विशाखा राठौड़ को यूएई से भारत वापस लाने में सफलता पाई है। वह तीन अगस्त को पुणे पहुंची, जहां महाराष्ट्र पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में वांछित आरोपी विशाखा राठौड़ को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। सीबीआई ने बुधवार को बताया कि विशाखा तीन अगस्त को पुणे पहुंची, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसी ने कहा कि उसने विशाखा को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया। आरोपी बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में वांछित थी। उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर निवेशकों को निश्चित मासिक मुनाफे का झूठा भरोसा दिलाया।
इसके बाद आरोपी ने धन का दुरुपयोग किया और रकम को कई बैंक खातों तथा डीमैट खातों के जरिए इधर-उधर किया। महाराष्ट्र पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने विशाखा के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी करवाया।
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