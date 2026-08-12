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घूसखोरी में गिरफ्तार डुमरिया एसबीआई मैनेजर को मिली बेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में सीबीआई ने महागामा डुमरिया एसबीआई शाखा के मैनेजर रोहित कुमार सिंह को 77 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जांच के बाद, विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। भुक्तभोगी ने बताया कि बैंक मैनेजर ने होल्ड हटाने के लिए रिश्वत मांगी थी।

घूसखोरी में गिरफ्तार डुमरिया एसबीआई मैनेजर को मिली बेल

धनबाद, प्रतिनिधि। पहाड़िया आदिवासी से 77 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए सीबीआई टीम के हत्थे चढ़े गोड्डा जिले के महागामा डुमरिया एसबीआई शाखा के मैनेजर रोहित कुमार सिंह को मंगलवार को जमानत मिल गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने रोहित को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष ने पैरवी की। तीन जून धनबाद सीबीआई की टीम ने रोहित को गोड्डा ललमटिया कुसुमघाटी जोलो पहाड़ के पहाड़िया आदिवासी इतवारी माल्टो से 77 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। इतवारी माल्टो की शिकायत पर सीबीआई ने रामगढ़ भुरकुंडा पटेल नगर जेएम कॉलेज के पास रहने वाले मैनेजर रोहित कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।

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भुक्तभोगी ने आरोप लगाया था कि उनकी मां मंगली पहाड़िन का डुमरिया एसबीआई ब्रांच में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसी था। उनकी मां की मृत्यु 21 जून 2025 को हो गई थी। बीमा लाभ के रूप में नोमिनी होने के कारण इतवारी के खाते में दो लाख रुपए रुपए ट्रांसफर हुआ। इसके अलावा मंगली के बचत खाते में भी 35 हजार रुपए थे। यह राशि भी इतवारी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो गए, लेकिन बैंक मैनेजर ने भुक्तभोगी के खाते में होल्ड (निकासी पर रोक) लगा दिया था। होल्ड हटाने के एवज में वह बीमा की राशि दो लाख रुपए के लिए में 60 हजार रुपए और बचत खाते के 35 हजार रुपए के लिए 17 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी।

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