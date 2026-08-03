अवैध हथियार मामले में एपीओ-2 रिमांड पर समस्तीपुर लाए गए

समस्तीपुर, निप्र। रेल मंडल कार्यालय में पदस्थापित एपीओ-2 अरुण कुमार मंडल को अवैध हथियार बरामदगी मामले में रिमांड पर बेउर जेल से समस्तीपुर लाया गया है। उन्हें समस्तीपुर मंडल कारा में रखा गया है, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 23 जुलाई को सीबीआई द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके सरकारी आवास की तलाशी के दौरान एक पिस्टल, दो मैगजीन और 7.65 एमएम के नौ जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।

अवैध हथियार के मामले में पूछताछ

इस मामले में नगर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि सीबीआई की टीम ने 23 जुलाई को एपीओ-2 अरुण कुमार मंडल को उनके कार्यालय में 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास (क्वार्टर संख्या-689) में छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां से अवैध हथियार और कारतूस बरामद होने के बाद मामला और गंभीर हो गया। नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि हथियार बरामदगी मामले में पूछताछ के लिए अरुण कुमार मंडल को रिमांड पर लेने हेतु बेउर जेल प्रशासन को पत्र भेजा गया था। वहीं सोमवार को उन्हें समस्तीपुर मंडल कारा भेजा गया है। अब पुलिस उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर मामले में आगे की पूछताछ करेगी।