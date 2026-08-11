सीबीआई ने 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा से जुड़े हत्या मामले में घोषित फरार आरोपी को किया गिरफ्तार
सीबीआई ने 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा से जुड़े हत्या मामले में घोषित फरार आरोपी को किया गिरफ्तार-----------------नईदिल्ली। विशेष संवाददाताकेंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई ) ने मंगलवार वर्ष...
सीबीआई ने 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा से जुड़े हत्या मामले में घोषित फरार आरोपी को किया गिरफ्तार -----------------
नईदिल्ली। विशेष संवाददाता
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई ) ने मंगलवार वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े हत्या के मामले में घोषित फरार आरोपी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ) गोपाल दास उर्फ विशाल पॉल को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम स्थित रवींद्रनगर से गिरफ्तार किया है।
आरोपी की फरार होने की स्थिति
आरोपी वर्ष 2021 में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार था और उसने न तो जांच में सहयोग किया और न ही मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित हुआ। उसकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने 50,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की थी। सीबीआई ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
जांच की प्रक्रिया
सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 19 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन में 25 अगस्त 2021 को इस मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए मामला दर्ज किया था। यह मामला 2 मई 2021 को कोलकाता के शीतलातला लेन में अविजीत सरकार की कथित हत्या से संबंधित है।
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने वर्ष 2021 और 2025 में कुल 38 आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र एवं पूरक आरोपपत्र दाखिल किए। इनमें गिरफ्तार आरोपी गोपाल दास उर्फ विशाल पॉल के अलावा तत्कालीन टीएमसी विधायक परेश पाल तथा तत्कालीन टीएमसी पार्षद स्वपन समद्दार और पापिया घोष भी शामिल हैं। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी ) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह मामला वर्तमान में कलकत्ता के माननीय सिटी सेशंस कोर्ट में विचाराधीन है।
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