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यूजी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा में नहीं रूक रहा नकल, दो निष्कासित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।गांवों में टूटी नालियों से बढ़ी गंदगीगांवों में टूटी नालियों से बढ़ी गंदगीगांवों में टूटी नालियों से बढ़ी गंदगी

यूजी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा में नहीं रूक रहा नकल, दो निष्कासित

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएवी पीजी कॉलेज, राजा सिंह कॉलेज, विद्या भवन महिला कॉलेज व जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज में सीबीसीएस पार्ट थर्ड 2024-28 परीक्षा 2025, दो पालियों में बुधवार को ली गई।

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परीक्षा का विवरण

प्रथम पाली में ग्रुप ए में सुबह 9 बजे से पूर्वाहृ 12 बजे तक वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत व कॉमर्स की परीक्षा हुई। वहीं दूसरी पाली में ग्रुप बी में अपराहृन 2 बजे से शाम 5 बजे तक हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, इतिहास व अर्थशास्त्र, विषय की परीक्षा हुई। यूजी थर्ड पार्ट की परीक्षा के दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में निष्कासन कम हुआ।

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निष्कासन की संख्या

दूसरे दिन दो परीक्षा केन्द्रों से दो परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। हालांकि पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी यूजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दोनों पालियों में काफी परीक्षार्थियों ने नहीं दी। बहरहाल, जेपीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. डॉ. अशोक कुमार मिश्रा ने डीएवी पीजी कॉलेज समेत चारों परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए केन्द्राधीक्षकों को कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में नकल के लिए कोई स्थान नहीं है।

प्रवेश और अनुपस्थिति संख्या

इधर, डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. डॉ. केपी गोस्वामी ने बताया कि प्रथम पाली में यूजी सीबीसीएस ग्रुप ए में 631 में 602 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, 29 अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने बताया कि दूसरी पाली में ग्रुप बी में 686 परीक्षार्थियों में 654 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, 32 अनुपस्थित पाए गए। वहीं नकल के आरेाप में एक परीक्षार्थी को निष्कासित कर दिया गया। वहीं, जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. मो. इद्रीस आलम ने बताया कि पहली पाली में सिर्फ एक निष्कासन हुआ है।

अन्य कॉलेजों में स्थिति

उन्होंने बताया कि पहली पाली में 895 परीक्षार्थियों में 842 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, 52 अनुपस्थित पाए गए। दूसरी पाली में 1225 में 1109 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी। अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या 116 थी। विद्या भवन महिला कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. सीबी सिंह ने बताया कि प्रथम पाली में 289 में 284 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, 5 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 323 में 260 परीक्षा में शामिल हुए, 63 अनुपस्थित पाए गए। इधर, राजा सिंह कॉलेज व में भी यूजी पार्ट थर्ड की परीक्षा दोनों पालियों में ली गई।

सामान्य प्रश्न

सीवान में कौन सी परीक्षा आयोजित की गई?
सीवान में सीबीसीएस पार्ट थर्ड 2024-28 परीक्षा 2025 आयोजित की गई।

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