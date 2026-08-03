कांवड़ियों की बाइकों की आपस में भिड़ंत, एक शिवभक्त घायल
डिडौली क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान एक हादसा हुआ। दो कांवड़ियों की बाइकों में टकराव से एक शिवभक्त गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी।
डिडौली क्षेत्र में हाईवे पर कांवड़ यात्रा के बीच हादसा हो गया। दो कांवड़ियों की बाइक आपस में टकरा गईं, एक शिवभक्त गंभीर घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसा डिडौली कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर रविवार रात हुआ। बरेली से बृजघाट गंगाजल लेने जा रहे कांवड़ियों की दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बरेली निवासी हर्षित गंभीर घायल हो गया। ग्रामीणों ने घायल को एंबुलेंस की मदद से निजी अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें