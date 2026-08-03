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कांवड़ियों की बाइकों की आपस में भिड़ंत, एक शिवभक्त घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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डिडौली क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान एक हादसा हुआ। दो कांवड़ियों की बाइकों में टकराव से एक शिवभक्त गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी।

कांवड़ियों की बाइकों की आपस में भिड़ंत, एक शिवभक्त घायल

डिडौली क्षेत्र में हाईवे पर कांवड़ यात्रा के बीच हादसा हो गया। दो कांवड़ियों की बाइक आपस में टकरा गईं, एक शिवभक्त गंभीर घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसा डिडौली कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर रविवार रात हुआ। बरेली से बृजघाट गंगाजल लेने जा रहे कांवड़ियों की दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बरेली निवासी हर्षित गंभीर घायल हो गया। ग्रामीणों ने घायल को एंबुलेंस की मदद से निजी अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है।

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