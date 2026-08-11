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अलग-अलग सड़क हादसों में चार कांवड़िए गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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कांवड़ यात्रा के दौरान जुनावई थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर दो सड़क हादसों में चार कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले हादसे में दो कांवड़िए बाइक से लौट रहे थे, जबकि दूसरे में चारपहिया वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

अलग-अलग सड़क हादसों में चार कांवड़िए गंभीर घायल

कांवड़ यात्रा के दौरान जुनावई थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में चार कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों हादसों में पुलिस ने घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस हादसों की जांच कर रही है। पहला हादसा सोमवार रात करीब 11 बजे दबथरा-असदपुर लिंक मार्ग पर हुआ। जनपद बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव निवासी अशोक कुमार और वीरेश कुमार नरौरा गंगा घाट से कांवड़ में जल भरकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान लिंक मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।

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हादसे में दोनों कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। गश्त कर रही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को सीएचसी जुनावई में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। दूसरा हादसा मंगलवार सुबह करीब नौ बजे दुबारी कलां गांव के पास मेरठ-बदायूं हाईवे पर हुआ। थाना क्षेत्र के नगलिया देवी गांव निवासी श्यामवीर और ऊमरा गांव निवासी जसराज सिंह हुलकाबाद स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद एक ही बाइक से लौट रहे थे।दुबारी कलां के पास तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी जुनावई पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश के साथ हादसे की जांच कर रही है।

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