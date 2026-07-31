कैच द रेन अभियान के तहत विद्यार्थियों ने दिया जल संरक्षण का संदेश
रामरूद्रा हाई स्कूल में कैच द रेन के तहत जागरूकता सह प्रतियोगिता का आयोजन कैच द रेन अभियान के तहत विद्यार्थियों ने दिया जल संरक्षण का संदेशकैच द रेन अ
चास, प्रतिनिधि। रामरूद्र उच्च विद्यालय, चास में गुरुवार को कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जागरूकता सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पेंटिंग, स्लोगन लेखन, भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें “वर्षा जल संचयन जहां गिरे, जब गिरे, वहीं सहेजे” विषय पर विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के करीब 70 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपनी कलाकृतियों और प्रस्तुतियों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, भूजल स्तर में सुधार तथा जल स्रोतों के संरक्षण का प्रभावी संदेश दिया। बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्तियों ने जल संरक्षण के प्रति उनकी जागरूकता और संवेदनशीलता को उजागर किया।
विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि पानी की प्रत्येक बूंद अमूल्य है और कैच द रेन अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए इसकी जानकारी घर-घर तक पहुंचाना आवश्यक है। प्रतियोगिता के अंत में उत्कृष्ट प्रतिभागियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया तथा सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम के नगर प्रबंधक, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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