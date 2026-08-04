कैशलेस इलाज से पहले आवेदन में 15 फीसदी गुरुजी फेल
की जगह आधार कार्ड अपलोड कर रहा, तो कोई अधूरी जानकारी भर रहा -अब तक चार हजार से अधिक शिक्षकों के आवेदन स्वीकार, 11 हजार से ज्यादा शिक्षकों को जारी होंग
सहारनपुर। कैशलेस इलाज कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में जिले के करीब 15 प्रतिशत शिक्षक आवेदन भरने में ही चूक कर रहे हैं। फोटो की जगह आधार कार्ड अपलोड करने और अधूरी जानकारी देने जैसी गलतियों के कारण बड़ी संख्या में आवेदन वापस किए जा रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जिले में 11 हजार से अधिक शिक्षकों को कैशलेस इलाज कार्ड जारी किए जाने हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन आवेदन भरते समय कई शिक्षक जरूरी सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कोई शिक्षक अपनी फोटो के स्थान पर आधार कार्ड की फोटो अपलोड कर रहा है तो कोई आवेदन में जरूरी विवरण ही पूरा नहीं भर रहा। कई आवेदनों में आवश्यक दस्तावेज भी सही तरीके से अपलोड नहीं किए गए हैं। इन त्रुटियों के कारण ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे और उन्हें सुधार के लिए वापस भेजा जा रहा है। प्रत्येक आवेदन की बारीकी से जांच की जा रही है जिसके चलते अब तक चार हजार से अधिक शिक्षकों के आवेदन ही स्वीकार किए जा सके हैं। वहीं, जिन आवेदनों में कमी मिल रही है, उन्हें सही दस्तावेज और पूरी जानकारी के साथ दोबारा जमा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं。
11 हजार शिक्षकों को मिलना है कैशलेस कार्ड
जिले में 11 हजार से अधिक शिक्षकों के कैशलेस इलाज कार्ड बनाए जाने हैं। अब तक चार हजार से ज्यादा आवेदन ही स्वीकार हो पाए हैं। शेष शिक्षकों के आवेदनों की जांच की जा रही है।
अपने फोटो के स्थान पर भेज रहे आधार का फोटो
कैशलेस कार्ड आवेदन में सबसे अधिक गलती फोटो और दस्तावेज अपलोड करने में सामने आ रही है। कई शिक्षक अपनी फोटो के स्थान पर आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं, जबकि कई आवेदन अधूरी जानकारी के साथ जमा हो रहे हैं। विभाग ऐसे सभी आवेदन सुधार के लिए वापस भेज रहा है।
0-वर्जन
कैशलेस इलाज कार्ड के लिए अधिकांश आवेदन सही मिल रहे हैं, लेकिन करीब कुछ आवेदनों में फोटो, दस्तावेज या जानकारी संबंधी त्रुटियां हैं। ऐसे आवेदन सुधार के लिए वापस किए जा रहे हैं। सभी विवरण और दस्तावेज जांचकर ही शिक्षक आवेदन जमा करें। -कोमल चौधरी, बीएसए
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।