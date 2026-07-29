राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना में जोड़े गए 11 निजी अस्पताल

-जनरल मेडिसिन, सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति समेत कई विशेषज्ञ सेवाओं का मिलेगा लाभ-जनरल मेडिसिन, सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति स

फतेहपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत दोआबा के 11 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इन अस्पतालों में राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को निर्धारित चिकित्सा पैकेज के अनुसार कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। शासन द्वारा जारी सूची में शामिल अस्पतालों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के लिए अधिकृत किया गया है।

सूची में शामिल अस्पताल सूची में दोआबा के 11 अस्पतालों को शामिल किया गया है। इन अस्पतालों में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, ईएनटी, यूरोलाजी, प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, आपातकालीन चिकित्सा, क्रिटिकल केयर और अन्य निर्धारित पैकेजों के तहत इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक अस्पताल को उसकी विशेषज्ञता के अनुसार अलग-अलग उपचार पैकेजों के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

सूची में शामिल अस्पतालों की नाम यह अस्पताल हुए सूची में शामिल... आभा मेडिकल सेंटर, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, अनुभव डेंटल केयर हास्पिटल, ब्राडवेल क्रिश्चियन हास्पिटल, चांदनी चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हास्पिटल, करुणा जीवन ज्योति नर्सिंग होम, कृष्णा हास्पिटल एंड मैटरनिटी होम, लाइफ लाइन हास्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, आरपी मिश्रा हास्पिटल, शिवा हास्पिटल और श्री राम रतन नर्सिंग होम सूची में शामिल किए गए हैं।

उपचार के लाभ कैशलेस योजना के दायरे में निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। इससे रेफरल की जरूरत भी कम होगी और मरीजों को जिले में ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। साथ ही गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि उपचार का भुगतान योजना के निर्धारित प्रावधानों के के तहत किया जाएगा।

डा इश्तियाक अहमद,एसीएमओ