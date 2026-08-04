दुष्कर्म के मामले में दो पर केस
भटनी के एक गांव में महिला की तहरीर पर पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि महिला के चचेरे देवर और एक स्थानीय युवक ने मिलकर दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
भटनी, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र एक गांव निवासी महिला की तहरीर पर पुलिस ने दो के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। आरोप है कि महिला के बहन के चचेरे देवर तथा प्यासी गांव निवासी एक युवक ने मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म किया है।पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थानेदार पंकज गुप्त ने बताया कि महिला की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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