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खेल : अल्काराज चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से हटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अल्काराज चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से हटे सिनसिनाटी। दुनिया के दूसरे नंबर के

खेल : अल्काराज चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से हटे

अल्काराज चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से हटे सिनसिनाटी। दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज दाईं कलाई की चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से हट गए। यह चोट उन्हें अप्रैल से परेशान कर रही है। स्पेन के अल्काराज इस हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट में खिताब का बचाव करने की तैयारी कर रहे थे। यह प्रतियोगिता यूएस ओपन से पहले महत्वपूर्ण अभ्यास टूर्नामेंट मानी जाती है। अल्काराज का पिछला टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन था। उसके बाद वह सत्र से बाहर चल रहे हैं। हाल की तस्वीरों और वीडियो में उन्हें अभ्यास करते हुए देखा गया था, जिससे उम्मीद थी कि वह 11 अगस्त से शुरू होने वाले सिनसिनाटी ओपन में वापसी कर लेंगे।

हालांकि यूएस ओपन में उनकी वापसी की उम्मीदें बरकरार है। वह यूएस ओपन के मौजूदा चैंपियन भी हैं।

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